يتسم شهر سبتمبر الجاري بخلطة فنية متنوعة إلى حد كبير، حيث يبدأ عرض 5 مسلسلات وفيلم جديد خلال هذا الشهر، منها الاجتماعي والكوميدي والرومانسي، وأغلبها تعرض على منصات إلكترونية، ومن أبرز نجومه: إسعاد يونس، وخالد النبوي، وإيمان العاصي وأحمد حاتم.

- تعرف على خريطة شهر سبتمبر الفنية:

11 سبتمبر

يبدأ عرض فيلم عاشق في دور صالات السينما المصرية، وهو من بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد.

وخرج الفيلم أخيرًا إلى النور بعد تأجليه عامين كاملين، حيث انطلق تصوير الفيلم في عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022.

يشارك في بطولة الفيلم أيضاً محسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، المعروف بأفلامه الرومانسية مثل قمر 14 وغيرهم، وإخراج عمرو صلاح، وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي حول شاب وفتاة، يعمل هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

كما يبدأ أيضاً بث أولى حلقات مسلسل إنترفيو في نفس التاريخ، على منصة watch it المصرية، وهو أول عمل يعتبر بطولة مطلقة للممثلة رنا رئيس، ويشاركها الممثل السوري خالد شباط وميدو عادل، وديانا هشام، وحازم إيهاب، ومحمد العمروسي، وسارة نور، ونور بدر، وخالد جواد، مونيكا ألفونس، والمسلسل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

13 سبتمبر

يبدأ عرض المسلسل الكوميدي ديبو، من بطولة محمد أنور وهالة فاخر، وسارة الشامي، ورشدي الشامي، إيمان السيد، محمد عبدالعظيم، أسامة أبو عطا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

يعرض المسلسل على إحدى المنصات ويتكون من 12 حلقة فقط، وتدور أحداثه حول شاب يدعى ديبو يضطر للعمل في أحد الفنادق، الخاصة بالحيوانات، من خلال مكتب توظيف، بسبب تراكم الديون وحاجته للمال.

15 سبتمبر

تبدأ قناة ON في عرض مسلسل برغم القانون، من بطولة إيمان العاصي، في أول بطولة مطلقة لها، بعد النجاح الذي حققته من خلال شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان.

ويشارك في بطولة المسلسل معها هاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمى ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية حول شخصية ليلى المحامية –إيمان العاصي- التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام وتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب واضح بعد زواج دام 10 سنوات، والمسلسل يتكون من 30 حلقة.

كما من المفترض أن يُعرض مسلسل سراب، على إحدى المنصات، وهو الفورمات المصري من المسلسل الأسترالي العالمي Seven Types of Ambiguity، ومكون من 15 حلقة فقط.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض، حول وقوع حادثة تؤثر على الشخصيات الرئيسية، وتدخلهم في أزمات عديدة، ويظهر خالد النبوي خلال العمل بشخصية رجل أعمال يعمل في البورصة، فيما تلعب يسرا اللوزي دور زوجته.

21 سبتمبر

ومع اقتراب نهاية شهر سبتمبر تعود الكوميديا مرة أخرى، بمسلسل تيتا زوزو، من بطولة الفنانة إسعاد يونس ويشاركها: إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

سوف يعرض العمل على قناة DMC على مدار 30 حلقة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول صراع أم وأبنائها حول تربية الأحفاد.