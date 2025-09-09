وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الفظائع الإسرائيلية في غزة

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الهجوم الإسرائيلي على مقر قادة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، في العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياه بـ«العمل الإرهابي الجبان».

ودعا خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، مساء الثلاثاء، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الكيان الإسرائيلي عن ارتكاب المزيد من الفظائع في غزة، وإنقاذ العالم من التهديد غير المسبوق الذي تمثله إسرائيل على السلام والأمن العالميين.

ونوه أن الفظائع والهجمات الإسرائيلية على إيران خلال الفترة ما بين 13 إلى 24 يونيو، والتي استهدفت المنشآت النووية لطهران «غير قانونية وإجرامية»، مشددًا على ضرورة محاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على الخسائر البشرية والمادية.

وحذر من أن «الأعمال العدوانية الإسرائيلية والتهديدات المستمرة لها أثر سلبي على ما تحاول تحقيقه إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأكد أن «إيران لازالت ثابتة في مواقفها، وعلى رأسها التعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية»، مشيرًا إلى استعدادها للانخراط في أي حوار بناء لتنفيذ تعهداتها.