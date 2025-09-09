يستهل جاليري ضي المهندسين، نشاطه هذا الموسم بمعرض "إبداعات عربية معاصرة"، والذي يفتتح مساء السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر، بمشاركة نخبة من كبار التشكيليين المصريين والعرب.

وأوضح الناقد هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، أن هذا المعرض سيتبعه عدد من المعارض الشخصية والجماعية، ويستمر لمدة شهر كامل، مؤكدًا أنه يمثل بانوراما فنية وثقافية ثرية للتجارب العربية في مجال التشكيل.

ويشارك في المعرض من مصر كل من فرغلي عبد الحفيظ، وأحمد نوار، ورضا عبد الرحمن، وأمل نصر، ومحمد عرابي، ومحمد عبد المنعم، وعادل ثروت، وسامي أبو العزم، وصلاح المليجي، وحسن غانم، وفارس أحمد فارس، وأيمن السمري، وحسن عبد الفتاح، وعبد الغفار شديد، وعبد الوهاب عبد المحسن، ووائل درويش، وميرفت الشاذلي، ومحمد التهامي.

ويشارك من الفنانين العرب التشكيلي السعودي عبدالله حماس وعبدالله إدريس، والفنان الكويتي عبدالرسول سليمان، والفنان الأردني حكيم جماعين، ومن العراق الفنان سعد الكعبي والفنانة سهير العثمان.

ويضم المعرض، مجموعة من أعمال كبار الفنانين الراحلين، صلاح طاهر، وعمر النجدي، وحسن محمد حسن، إلى جانب أعمال نحتية لكل من عبدالمنعم الحيوان، ومحمود أبوالمجد، وآدم حنين، ومصطفى متولي، والسيد عبده سليم، وصلاح حماد، وطارق الكومي، وشمس القرنفلي، وهشام نوار، وآلاء يحيى، ومحمد درويش، ورواء الدجوي.

ويشهد المعرض، مشاركة عدد من الوجوه الشابة أبرزهم محمد التهامي، وأحمد سليمان، وداليا نجم، وعمر سمادة ورضوى نور.

وأشار قنديل، إلى أن المعرض بمثابة بانوراما لمراحل مختلفة من المدرسة التشكيلية العربية، بمعايير ومقاييس متعددة تشمل العمر والخبرة والتجربة الفنية، مضيفًا أن الحضور في هذا الحدث يمثل حالة ثقافية واجتماعية مؤثرة على المستويين المحلي والعربي.

وأكد أن هذه البانوراما الفنية تمثل تنوعًا واختلافًا يتيحان فرصة أكبر للتعرف على مختلف الاتجاهات الفنية التي يجمع بينها خيط واحد هو الإبداع والتميز.

ولفت إلى أن المعرض ستتخلله نقاشات وحوارات فنية حول أعمال كبار التشكيليين الحاضرين، إلى جانب تبادل الخبرات بين الطلاب وأساتذة الفن التشكيلي.