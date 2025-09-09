مقتل 80 مدنيا في هجوم لمتمردين بالكونغو الديمقراطية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قُتل 80 مدنيا، الثلاثاء؛ جراء هجوم شنه متمردون في مقاطعة كيفو الشمالية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن عناصر من "القوات الديمقراطية المتحالفة" (ADF) شنوا هجوما مسلحا على قرويين أثناء تشييع جنازة في قرية نتويو بمقاطعة كيفو الشمالية.

وذكرت أن الهجوم أسفر عن مقتل 80 شخصا واختطاف آخرين، لم تبين عددهم، على يد عناصر التحالف المتمرد.

يشار إلى أن عناصر "القوات الديمقراطية المتحالفة" في المنطقة يقومون باختطاف أشخاص بشكل متكرر للمطالبة بفدية.

والشهر الماضي، قُتل 52 مدنيا في هجمات شنّها عناصر "القوات الديمقراطية المتحالفة" في مقاطعة كيفو الشمالية.

وتشكلت "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التي تنشط في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أواخر التسعينيات، من أعضاء سابقين في حركات مثل "الجيش الوطني لتحرير أوغندا" (NALU) و"جيش تحرير مسلمي أوغندا" و"جماعة التبليغ".

وأسفر هجمات "القوات الديمقراطية المتحالفة" منذ عام 2014 عن مقتل آلاف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات آلاف الأشخاص.