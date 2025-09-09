افتتاح معرض ميونخ للسيارات مع التركيز على السيارات الكهربائية والمشاركة الصينية

يفتح معرض ميونخ الدولي للسيارات (آي.أيه.أيه موبيليتي) أبوابه اليوم الثلاثاء ليتيح للزوار استكشاف أحدث مبتكرات صناعة السيارات وفحص الطرز الجديدة المعروضة.

سيبدأ المعرض رسميا بكلمة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي سيقوم بجولة في قاعات العرض.

يتركز الضوء في الدورة الحالية على الطرز الكهربائية الجديدة التي تقدمها شركات صناعة السيارات الألمانية، حيث تواجه شركات بي.إم.دبليو ومرسيدس وفولكس فاجن وأودي وغيرها من شركات السيارات الألمانية ضغوطا كبيرة بعد تسجيل تراجع حاد في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما يشهد المعرض، الذي يعد من أهم المعارض العالمية في قطاعي السيارات والخدمات اللوجستية والنقل، حضورا قياسيا للشركات الصينية.

ووفقا للأرقام الأولية الصادرة عن اتحاد صناعة السيارات الألماني "في.دي.أيه" تشارك 116 شركة من الصين، وهو عدد يفوق عدد الشركات المشاركة من أي دولة أخرى باستثناء ألمانيا.