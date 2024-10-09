15 شهيدا إثر قصف إسرائيلي على خيام نازحين في جباليا شمالي غزة

استُشهد 15 فلسطينيا، اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين في جباليا، شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الخيام التي تؤوي نازحين في ساحة مستشفى «اليمن السعيد» في بلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد 15 شخصًا وإصابة آخرين.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع منذ فجر اليوم، إلى 60 شهيدا، 47 منهم في شمال القطاع، و120 شهيدا خلال 5 أيام من العدوان على شمال القطاع.

في غضون ذلك، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إخلاء سبع مدارس تابعة لها كانت تؤوي نازحين، في مناطق شمال القطاع.

وأضافت أن العدوان على مناطق شمال قطاع غزة أجبرها على إيقاف الخدمات المنقذة للحياة.

وتسبب العدوان - وفق «الأونروا» - في إبقاء بئرين عاملين فقط من أصل ثمانية آبار مياه في مخيم جباليا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حصيلة جديدة لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ369 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في تحديثها اليومن، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 42 ألفًا و10 شهداء، و97 ألفًا و720 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.