 عشرات الآلاف يحتشدون أمام بوابة «براندنبورج» التاريخية للاحتفال بذكرى سقوط سور برلين - بوابة الشروق
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عشرات الآلاف يحتشدون أمام بوابة «براندنبورج» التاريخية للاحتفال بذكرى سقوط سور برلين

(د ب أ)
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 9:17 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 9:17 م

احتشد عشرات الآلاف من المواطنين الألمان اليوم السبت أمام بوابة "براندنبورج" التاريخية بالعاصمة الألمانية برلين لمشاهدة البرنامج الرسمي للاحتفال بالذكرى الثلاثين على سقوط سور برلين.

ولفترة طويلة خلال وقت ما بعد الظهيرة ، لم يعد هناك تقريبا إمكانية للمرور حول البوابة التي تعد أحد معالم برلين ورمزا للتقسيم الألماني.

وعلى الرغم من أحوال الطقس غير الجيدة، احتشد المواطنون حول المسرح الذي تمت إقامته أمام البوابة مباشرة.

وبحسب بيانات منظمي الفعاليات، تم تحجيم العدد لمئة ألف شخص فقط لدواع أمنية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير كلمة خلال هذه الاحتفاليات التي يشارك بها عدد كبير من الفرق الموسيقية.

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