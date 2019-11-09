إيران: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفحصون غدا عينة تخصيب في «فوردو»

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقومون غدا الأحد بفحص عينة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كمالوندي اليوم السبت بمنشأة "الشهيد مسعود علي محمدي"، استعرض خلاله أحدث الاجراءات التي اتخذت في سياق تنفيذ الخطوة الرابعة لخفض إيران التزاماتها النووية جراء عدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف كمالوندي أنه تم اتخاذ الخطوة الرابعة بتكليف من الرئيس الإيراني حيث تم ضخ الغاز في 1044 جهازا للطرد المركزي في منشاة فوردو.

وتابع بالقول إنه تم انجاز عملية ضخ الغاز وجرى اخذ عينات من انتاج اجهزة الطرد المركزي وطُلِب من الوكالة رؤية المراحل ومن المقرر حضور مفتشو الوكالة إلى المنشأة غدا لمشاهدة العينة واخضاعها لفحص التحقق من الصدقية وإدراج ذلك في تقرير الوكالة.

يشار إلى أن إيران اتخذت ثلاث خطوات سابقة في إطار تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة وعدم وفاء أطراف أخرى في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا والمانيا) بدعم التبادلات التجارية مع طهران بموجب آلية(انستكس).