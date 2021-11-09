أكد وزير الشئون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، اليوم الثلاثاء، أن تونس كانت دائمًا أرض التسامح واللقاء، مشيرًا إلى أن الإسلام حث على احترام الديانات السماوية وحماية معتنقيها.

ودعا وزير الشئون الدينية - خلال لقائه نيافة أسقف كاتدرائية تونس للمسيحيين الكاثوليك المطران إيلاريو أنطونيازي بمقر الوزارة - إلى المزيد من التعريف بالثراء الحضاري في تونس والتشجيع على السياحة الدينية.

بدوره، أشاد أنطونيازي بما يحظى به الإخوة المسيحيون من طمأنينة وسكينة في تونس بفضل ما تكفله لهم الدولة من أمان في أداء مناسكهم واحترام لشعائرهم وحياتهم اليومية وهو ما عزز احترامهم وحبهم لتونس كما أعرب عن استعداده لبذل كل الجهود التي من شأنها أن تقرب بين الشعوب والديانات وتساهم في نشر السلم العالمي وتعرف بتونس أرضا للتآخي والتآلف.