السعودية وإيران توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج للموسم المقبل

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وقعت المملكة العربية السعودية وإيران اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم الحج المقبل والتي تنظم قدوم الحجاج من إيران وسط توتر في العلاقة بين الرياض وطهران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الأحد أن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بحث مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور علي رضا رشيديان "عددا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج إيران" مشيرة إلى أنه "عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج إيران بموسم حج 1441هـ (2020) ".

ووقع بنتن ورشيديان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من إيران و الخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد بنتن حرص واهتمام الحكومة السعودية على تيسير كافة الأمور لحجاج بيت الله الحرام وتيسير قدومهم من كافة أنحاء العالم.

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية وصل السبت إلى السعودية للتباحث حول موسم الحج المقبل مع مسؤولين بالمملكة.

وشهد حج العام الماضي وصول أكثر من 60 ألف حاج إيراني.

وتأتي زيارة المسؤول الإيراني للسعودية وسط توتر بالمنطقة بين طهران من جهة، وواشنطن ودول خليجية في مقدمتها السعودية من جهة أخرى.