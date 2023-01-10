الكويت: إنشاء جوجل العالمية منطقة سحابية لدينا يدعم بنيتنا التحتية الرقمية

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي مازن الناهض، أن افتتاح شركة جوجل العالمية، مكتبا لها والاستثمار في إنشاء منطقة سحابية خاصة بها داخل الكويت؛ من شأنهما دعم البنية التحتية الرقمية في الكويت وإدارة مهام الأعمال الرقمية بكفاءة عالية وتمكينها من تخزين البيانات بشكل آمن.

وقال الناهض في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود العالمية، التي تم توقيعها أخيرا؛ تسهم في تحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها من أجل تحقيق التحول الرقمي، موضحا أن المنطقة السحابية تتكون من ثلاثة مراكز بيانات بأحدث المواصفات والمعايير العالمية لتلبية الطلب الواسع على خدماتها، كما ستدعم مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات في مسيرتها للتحول الرقمي لتساهم في تحقيق طموحات الكويت للتحول لاقتصاد قائم على البيانات والمعرفة.

وذكر أن اتفاقية جوجل كلاود بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستخلق فرصا وظيفية للشباب الكويتيين كما ستتيح للحكومة الاستفادة من تكنولوجيا الشركة وخبرتها في مجال البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لدعم مشروعات التحول الرقمي كأحد ممكنات رؤية (كويت جديدة 2035) في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتعافي من الكوارث والمدن الذكية وغيرها.

وبين أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي سيتعاون مع الشركة لإطلاق برنامج وطني سيعمل على تعزيز مهارات أكثر من 5000 مواطن كويتي من الطلبة والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بمجال التقنيات الرقمية وتحليل البيانات المتطورة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وحلول أمن المعلومات، مؤكدا أن الاتفاقية تعتبر إنجازا مهما علاوة على أنها تعكس التزام شركة (جوجل العالمية) بالاستثمار في المستقبل الرقمي بالمنطقة.