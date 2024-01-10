رئيس جامعة حلوان يوصي بنقل بعض أعمال طلاب الفنون الجميلة للحرم الجامعي كالمقاعد والمظلات

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرضاً لعرض مشروعات طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، وذلك على هامش ختام مسابقة نوار للرسم التي نظمتها الجامعة.

وشارك فى المعرض طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة لمادة نظريات العمارة، حيث يأتى هذا المعرض فى إطار عرض المشروعات التى تهدف إلى تقريب المسافة بين المحتوى النظرى والتطبيق على أرض الواقع، وذلك من خلال تصميم الماكيتات كبيرة الحجم التى يستطيع من خلالها الطلاب اختبار مدى ثبات واتزان المنشآت والمبانى ومدى مقاومتها للأحمال، وتحديد نوع الإنشاء الذى يمكن الاعتماد عليه.

وتنوعت المواد المستخدمة في تنفيذ النماذج ما بين الخشب والحديد والبامبو، حيث اشتملت الأعمال المعروضة على نماذج لمقاعد الطلاب، ومظلات، وجلسات، ونماذج مصغرة للبرجولات تضع فى الحدائق والمتنزهات العامة.

وأشاد الدكتور السيد قنديل بالمشروعات المعروضة، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذله الطلاب في تصميم النماذج وتنفيذها، كما أوصى بنقل بعض النماذج إلى الحرم الجامعي كالمقاعد والمظلات، لتخدم الطلاب والجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن مثل هذه المعارض تسهم في إثراء خبرات ومهارات الطلاب، وتنمي روح العمل الجماعي، من خلال معرفة كيفية الحصول على الخامات وكيفية التعامل معها وتنفيذ الماكيت بأيديهم.

تم تنظيم المعرض برعاية ودعم وحضور من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر السيد استاذ مادة نظريات العمارة بقسم العمارة.