محافظ سوهاج: يجب إنجاح المهمة القومية للقضاء على ظاهرة الأمية

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا موسعا لبحث مبادرة "سوهاج بلا أمية"، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ومحمد الدالي مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وأكد الفقي، خلال الاجتماع، حرص المحافظة على تقديم الدعم بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإنجاح مبادرة "سوهاج خالية من الأمية"، لافتا إلى أهمية دور جامعة سوهاج، وضرورة العمل في اتجاهين بشكل متوازي "محو الأمية، والتوعية بأهمية التعليم"؛ لإنجاح المهمة القومية للقضاء على ظاهرة الأمية وخفض معدلاتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه بوضع خطة مستدامة محددة يتم فيها تحديد أدوار الجهات المشاركة من "الوحدات المحلية، والعمد والمشايخ، والأجهزة المعنية، والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالمجال".

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في نوفمبر الماضي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، وممثلي القيادات والعمد والمشايخ.

وأوضح جهود الجامعة في إطلاق مبادرة للطلاب لمحو الأمية، حيث يتم خلالها إعفاء الطالب أو الطالبة من نصف رسوم المدينة الجامعية، إذا قام بمحو أمية 7 دارسين، والإعفاء من نصف رسوم الدراسة إذا محى أمية 9 دارسين، والإعفاء من سنة الخدمة العامة لمن محى أمية 10 من الدارسين، ودخول المدينة الجامعية لمن محى أمية 14 من الدارسين، ومن يقوم بمحو أمية 15 دارسا أو أكثر يتم التعاقد معه للعمل بالجامعة.

وأضاف أنه تم وضع حافز مادي لكل طالب من الجامعة ومن هيئة محو الأمية، مشيرا إلى أنه من خلال 3 دورات تم محو أمية 2800 دارس حتى الآن، مشيرا إلى أن الجامعة وفرت أتوبيسات لنقل وتوصيل الدارسين من وإلى منازلهم.

ومن جانبه، أوضح محمد الدالي رئيس فرع هيئة تعليم الكبار بسوهاج، أنه لابد من محو أمية 12 ألفا و700 دارس كل عام، للانتهاء من محو أمية كل الأميين خلال الفترة من 2022-2030، مشيرا إلى زيادة أعداد من سيتم محو أميتهم خلال العام بمشاركة الجامعة إلى 42 ألف دارس، ليتم محو أمية العدد المستهدف وهو مليون و200 أمي رغم الزيادات التي تحدث سنويا.

وأشار الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إلى أن أعداد المتسربين من التعليم خلال الفترة من 1996 إلى 1997 كانت 7000 متسرب سنويا، ووصلت عام 2020 إلى 1700 متسرب سنويا بفضل التوسع في إقامة مدارس التعليم المجتمعي.

ولفت إلى أن نصيب محافظة سوهاج من مسابقة الـ30 ألف مدرس هو 2000 مدرس، ومن ضمن اشتراطات التثبيت لابد من محو أمية 10 دارسين، مما يؤدي إلى زيادة نسبة محو الأمية.