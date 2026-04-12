السلطات التايلاندية تضبط 6 قوارب تهرب مواد غذائية وسلعا استهلاكية إلى كمبوديا

ألقت السلطات التايلاندية القبض على 6 رجال قبالة ساحل إقليم ترات الواقع في شرق البلاد، ليلة أمس السبت، أثناء محاولتهم تهريب مواد غذائية وسلع استهلاكية أخرى إلى كمبوديا على متن ستة قوارب ساحلية مكشوفة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست"، اليوم الأحد، عن نائب مدير مركز قيادة إنفاذ القانون البحري في تايلاند، كابتن ووتيشات راتشاراتاناراك، قوله إن مسئولي المركز رصدوا القوارب المحملة وهي تتحرك على طول الساحل من شاطئ منطقة "هات ليك" في مقاطعة "خلونج ياي".

وقام المسئولون بإيقاف القوارب للتفتيش، ثم ألقوا القبض على 5 كمبوديين ورجل تايلاندي.

وكانت القوارب محملة بسلع استهلاكية ومواد غذائية - أجهزة كهربائية، وحبار، وسرطان البحر، وديدان مقلية، وأحشاء دجاج، وفواكه - بقيمة تبلغ نحو 500 ألف بات "نحو 15 ألفا و576 دولارا".

ونقلت الصحيفة عن كابتن ووتيشات القول، إن "الكمبوديين في المجتمعات الساحلية يعانون - على ما يبدو - من نقص حاد في السلع الاستهلاكية".