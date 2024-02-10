إسرائيل تصعد هجماتها على رفح رغم تحذيرات الحلفاء

شنت القوات الإسرائيلية هجمات جوية على رفح، بجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 شخصا، اليوم السبت، طبقا لما ذكره أفراد طبيون في المنطقة.



وأكد رئيس بلدية رفح، محمد الصوفي حصيلة الشهداء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وجاءت الهجمات، وسط تحذيرات متكررة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى تتعاطف مع إسرائيل، ضد العمليات العسكرية في المنطقة.



يشار إلى أن حوالي نصف سكان قطاع غزة فروا إلى المدينة وضواحيها.



واستهدف الجيش الإسرائيلي أيضا مركبة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص، من بينهم رئيس جهاز المخابرات، التابع لشرطة حماس ونائبه، حسب مصادر الشرطة في قطاع غزة. ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للحصول على معلومات.



وأعرب الصوفي عن قلقه إزاء تقدم بري للجيش الإسرائيلي. مشددا على أن "أي عملية عسكرية في رفح التي يقطن بها أكثر من 4ر1 مليون فلسطيني ستؤدي إلى مذبحة وحمام دم".



ومن جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من كارثة إنسانية سيكون لها تداعيات على الشرق الأوسط برمته.



كما حذرت وزارة الخارجية السعودية من "تداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة"، واصفة المدينة بأنها "الملاذ الأخير" لمئات الآلاف من المدنيين".



ودعت السعودية، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل للحيلولة دون تسبب إسرائيل فيما وصفته الرياض بـ"كارثة إنسانية وشيكة".



كما عارضت الإدارة الأمريكية ووزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك العمل العسكري للجيش الإسرائيلي في رفح.



وكتبت بيربوك، المنتمية لحزب الخضر، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، أن "هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية قيد الحدوث".



ولم تكن التقارير هي الأولى بشأن هجمات في رفح. وطبقا لشهود عيان، هاجم الجيش الإسرائيلي، بشكل متكرر، قواعد لحماس، في المنطقة، خلال الأسابيع الأخيرة، غير أن هجمات اليوم السبت يبدو أنها أكثر كثافة حتى الآن.



ومدينة "رفح" تقع بشكل مباشر على الحدود مع مصر وهي المدينة الوحيدة في قطاع غزة، التي مازالت تحت سيطرة حماس.



ولم تدخل القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي بعد المدينة. وأعرب الصوفي عن قلقه بشأن تقدم الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن أي عملية عسكرية في المدينة، التي يعيش فيها أكثر من 4ر1 مليون فلسطيني، ستؤدي إلى مجزرة وحمام دم.



وأمر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو الجيش بالاستعداد لهجوم على رفح، مشيرا إلى أن أربع كتائب لحركة حماس، لا تزال صامدة هناك. وقال الصوفي إن الجيش الإسرائيلي يتعين أن يخطط لإجلاء المدنيين من المنطقة.