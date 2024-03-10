مقتل أحد أقارب وزير المالية الإسرائيلي في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل ضابط احتياط برتبة ميجور خلال معارك في جنوب قطاع غزة أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أن الميجور عميشار بن ديفيد (43 عاما)، من مستوطنة عيلي في الضفة الغربية، هو قائد بلواء الكوماندوز بالجيش الإسرائيلي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط آخر من قوات الكوماندوز بجروح خطيرة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج.

من جانبه، كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم، النقاب عن أن الميجور عميشار بن ديفيد الذي قتل في معارك بقطاع غزة، هو ابن خاله.

ونشر سموتريش على منصة "إكس" منشورا نعى فيه القتيل قائلا "لقد كبرنا سويا، وتربطنا أواصر قوية وخاصة ، أن الألم كبير والخسارة لا توصف ".

وشارك سموتريتش صورة تجمعه بابن خاله خلال حفل شواء عائلي الصيف الماضي، وكتب معلقا عليها: "من كان يحلم أن تكون هذه هي الصورة الأخيرة".