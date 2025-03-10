أمير الكويت: يجب تحقيق أقصى درجات اليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة 

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ضرورة تحقيق أقصى درجات اليقظة والاستعداد للقوات المسلحة وتعزيز قدراتها القتالية والتعاون العسكري المشترك ومواصلة التدريبات والتمارين مع الجهات المناظرة.

وشدد الصباح، خلال زيارته لوزارة الدفاع، اليوم الاثنين، على حماية الفضاء السيبراني العسكري وسلامة الأنظمة الرقمية وتبادل الخبرات حول أحدث الابتكارات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وقال "في ظل ظروف راهنة لا تخفى على الجميع، تشهد بعض الدول المحيطة تداعياتها، وتعاني من انعدام الأمن والاستقرار فيها، نؤكد أنه لا تنمية ولا تطور في ظل غيابهما، فالأمن والاستقرار وطمأنينة العيش نعم كبرى لا يدرك قيمتها إلا من فقدها".

وطالب الصباح بالاهتمام بالتعليم العسكري، وتأهيل المزيد من الكوادر التعليمية، والارتقاء بالجانب الأكاديمي؛ مما يضمن استعداد المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات المستقبلية.