ماكرون يحذر من حرب دائمة وسط هجوم إسرائيلي جديد في غزة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، من "حرب دائمة" وسط العملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها في مدينة غزة.

وكتب ماكرون على موقع "اكس" بعد محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "العملية العسكرية في غزة التي تستعد لها إسرائيل لا يمكن أن تؤدي إلا إلى كارثة لكلا الشعبين وتخاطر بإغراق المنطقة بأكملها في حلقة من الحرب الدائمة".

وجدد ماكرون دعوته لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار أيضا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وتوفير مساعدات إنسانية واسعة النطاق لشعب غزة وكذلك نزع سلاح حركة حماس وتعزيز السلطة الفلسطينية كشروط لإنهاء الحرب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وافق على خطة لنشر الجيش للاستيلاء على مدينة غزة.

وجاءت هذه الموافقة على الرغم من أن حركة حماس قالت إنها قدمت "ردا إيجابيا" على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الوسطاء الدوليين.

وقد صعد ماكرون انتقاداته لإسرائيل في الأشهر الأخيرة بسبب سلوكها في غزة. كما تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوة انتقدتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.