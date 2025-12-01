الحكم بحبس رئيسة بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة وعضوة البرلمان البريطاني توليب صديق لاتهامهما بالفساد

قضت محكمة في عاصمة بنجلاديش، اليوم الاثنين، بحبس رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة لمدة خمسة أعوام، وابنة اختها النائبة في البرلمان البريطاني توليب صديق لمدة عامين، لاتهامهما بالفساد فيما يتعلق بمشروع أرض حكومية.

وقال القاضي في محكمة قضاة دكا الخاصة رابيول علام، إن حسينة أساءت استخدام منصبها كرئيسة وزراء، في حين أدينت صديق بالتأثير على خالتها لمساعدة والدتها في الحصول على أرض في مشروع حكومي. وتم الحكم على الشيخة ريحانة، والدة صديق، بالسجن سبعة أعوام، كما أنها تعد الشريكة الرئيسية في القضية.

وتتعلق القضية بمشروع بورباشال نيو تاون في ضاحية دكا.

ونفت صديق، العضوة في البرلمان البريطاني عن دائرة هامستيد وهايجيت، كل الاتهامات.

وتعيش حسينة في المنفى بالهند منذ أن تم الإطاحة بها في انتفاضة شعبية العام الماضي.