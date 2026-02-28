 الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد الهجوم الأمريكي على إيران - بوابة الشروق
السبت 28 فبراير 2026 4:21 م القاهرة
الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد الهجوم الأمريكي على إيران

إيمانويل ماكرون
باريس - واس
نشر في: السبت 28 فبراير 2026 - 2:54 م | آخر تحديث: السبت 28 فبراير 2026 - 2:54 م

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد الهجوم الأمريكي على إيران.

 وحذّر ماكرون -وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية- من أن اندلاع الحرب يحمل عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين، مؤكدًا ضرورة وقف التصعيد.


