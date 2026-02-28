الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد الهجوم الأمريكي على إيران

الأكثر قراءة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد الهجوم الأمريكي على إيران.
وحذّر ماكرون -وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية- من أن اندلاع الحرب يحمل عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين، مؤكدًا ضرورة وقف التصعيد.