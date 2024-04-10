محافظ شمال سيناء يؤدي صلاة العيد مع الأشقاء الفلسطينيين في العريش

أدى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه عبدالعال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، الدكتور محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، صلاة عيد الفطر المبارك مع الاشقاء الفلسطينيين وابناء مدينتي الشيخ زويد ورفح، في مسجد السبيل بمدينة العريش.

كما أدى الآلاف من أبناء المحافظة صلاة العيد في الساحات والمساجد التي خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية ورؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر الشريف.

وعقب الصلاة التقي المحافظ بالمواطنين الفلسطينيين وابناء سيناء وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور.

بدوره قال وكيل وزاره الأوقاف، أن خطبة العيد في مختلف المساجد تناولت سنن العيد وآدابه وأهمية التزاور والتراحم بين المسلمين، وكيفية إدخال الفرحة والسرور على الأيتام والفقراء والمساكين والتوسعة عليهم، والبعد عن الإسراف والتبذير وبخاصة في الطعام والشراب.



وشارك المحافظ الأشقاء الفلسطينيين فرحة عيد الفطر المبارك، حيث تم توزيع الهدايا علي الأطفال في حي السبيل بالعريش بمشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.



وقام المحافظ بزيارة دار الرعاية المتكاملة للأيتام وتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد، وتوزيع الهدايا عليهم بحضور علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.