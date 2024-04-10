وفاة مدني جراء موجة سيول جارفة بإقليم كردستان العراق

أفادت مصادر أمنية كردية، اليوم الأربعاء، بأن مدنيا لقي حتفه جراء موجة أمطار وسيول اجتاحت محافظة أربيل مركز إقليم كردستان العراق.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) إن "مدنيا لقي حتفه في بلدة كورى شمالي مدينة أربيل بعد أن جرفت السيول سيارته التي كان يقودها وسقطت في أحد الوديان بعد موجة أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات متواصلة خلفت أيضا خسائر مادية كبيرة".

وأوضحت المصادر أن موجة الأمطار الشديدة أدت إلى تجمع المياه في الأماكن والساحات المنخفضة في المدينة كما تسببت في فيضانات في مناطق تيراوا وسيداوا وهما من أقدم مناطق محافظة أربيل.

وأشارت إلى جرف عدد من السيارات وحدوث خسائر مادية كبيرة جراء إتلاف الكثير من الممتلكات وسط المدينة.