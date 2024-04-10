مسئول بالحكومة الأمريكية: واشنطن وطوكيو تتطلعان إلى تعزيز تحالفهما الأمني

أعلن مسئول في الحكومة الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع اليابان وتحديث قواتها المسلحة المتمركزة في الدولة الآسيوية.

وقال المسؤول الأمريكي، اليوم الأربعاء، "سنعلن غدا عن التزامنا بتحديث وضع شركائنا في التحالف"، مضيفا أن هذه هي أكبر تعديلات منذ الستينيات من القرن الماضي.

وذكر المسؤول "أتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر من أجل وضع تفاصيل هذه التغييرات."

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لإجراء محادثات في البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وتنشر الولايات المتحدة أفرادا عسكريين في اليابان منذ عقود لدعم قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

ويتطلع كيشيدا، خلال زيارته الرسمية لواشنطن، وكذلك بايدن، إلى مناقشة التعاون المحتمل بين اليابان وتحالف "أوكوس" الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.

ويهدف التحالف الثلاثي إلى تعزيز الأمن والردع والعسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تحاول الصين أيضا توسيع نفوذها.

إن التعاون مع اليابان سوف يتعلق في المقام الأول بما يسمى الركيزة الثانية للتحالف. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، تسهيل تبادل التكنولوجيات المفيدة عسكريا.