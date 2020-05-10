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بلغاريا تحيي ذكرى حركة المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية

علم بلغاريا
علم بلغاريا
صوفيا - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 3:40 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 3:40 ص

دعا رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف يوم السبت شعبه إلى إحياء الذكرى الخامسة والسبعين على نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بتذكر "ملايين المقاتلين والمشاركين في حركة المقاومة في أوروبا".

وكتب بوريسوف عبر فيسبوك "خلال السنوات المظلمة من الحرب العالمية الثانية، تمكنت لندن وموسكو وواشنطن وحلفاؤهم معا من هزيمة الجيش النازي".

واستشهد بوريسوف بالمجهود الموحد كمثال على التضامن الذي يحتاجه العالم اليوم.

يشار إلى أنه كما في روسيا ودول الكتلة الشرقية السابقة، تحيي بلغاريا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في 9 مايو، بدلاً من 8 مايو كما هو الحال في أوروبا الغربية.


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