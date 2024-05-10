إسلام جمال: على الزمالك اللعب بهذا الأسلوب أمام نهضة بركان

أكد إسلام جمال، المعد البدني لفريق بيراميدز أنه على الزمالك اللعب بأسلوب الاستحواذ في وسط الملعب، خلال مباراته أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إسلام جمال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "العامل النفسي له دور كبير في الجانب الذهني والبدني.. كل لاعب يكون مطالبًا بمتابعة أحد لاعبي المنافس، وهذا قد يأخذ جانب كبير من تفكيره، ويؤثر على مستواه البدني".

وأضاف: "محلل الأداء ينظم مقاطع الفيديو للاعبين المطالبين بمتابعة أحد لاعبي المنافس، لمعرفة نقاط قوته وضعفه، وقبل أي مباراة كبيرة، يجب تهيئة اللاعبين ذهنيًا، وكيفية ضبط الحمل التدريبي للفريق، وجوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك عمل حسابًا لذلك في مباراته أمام سموحة، قبل مواجهة نهضة بركان".

وتابع: "فريق نهضة بركان لديه العديد من اللاعبين الجيدين، ومع الحضور الجماهيري الكبير في الملعب سيكون اختبارًا حقيقيًا للزمالك".

وأكمل: "محمد شحاتة، لاعب فريق الزمالك سيكون خيارًا جيدًا على مقاعد البدلاء، نظرًا لأنه لم يلعب من قبل أمام حضور جماهيري كبير من قبل".

وأتم إسلام جمال تصريحاته قائلًا: "أسلوب باول باسيني، مهاجم نهضة بركان قوي للغاية، ولكن قوة الزمالك في وسط الملعب والأطراف، وعلى نادي الزمالك أن يحاول الاستحواذ على وسط الملعب، ودفع فريق نهضة بركان للعب الكرات العرضية".