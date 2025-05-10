ملك البحرين والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

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استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم في قصر الصخير، الرئيس السوري أحمد الشرع، والوفد المرافق، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الشرع إلى مملكة البحرين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، رحب الملك في بداية اللقاء بالرئيس السوري، متمنيًا له التوفيق في تحقيق آمال وطموحات الشعب السوري الشقيق.

فيما أعرب الرئيس السوري عن شكره وتقديره للعاهل البحريني لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، ومواقف مملكة البحرين تجاه سوريا وشعبها.

واستعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

كما جرى بحث مستجدات الأحداث على الساحة السورية، والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة.

وأقام الملك مأدبة غداء تكريمًا للرئيس السوري والوفد المرافق.