ترامب: لوس أنجلوس كانت ستحترق بالكامل إذا لم نرسل قوات أمنية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لوس أنجلوس كانت ستحترق بالكامل إذا لم ترسل إدارته قوات أمنية إلى الولاية.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الثلاثاء: «لو لم أُرسل القوات إلى لوس أنجلوس خلال الليالي الثلاثة الماضية، لكانت تلك المدينة الجميلة والعظيمة تحترق الآن تمامًا كما احترق 25 ألف منزل في لوس أنجلوس؛ بسبب حاكم وعمدة غير أكفاء».

وأشعلت احتجاجات لوس أنجلوس، التي بدأت ردا على الحملات ضد المهاجرين واعتقال العشرات، معظمهم من المهاجرين، مظاهرات مماثلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي أماكن أخرى من كاليفورنيا، اندلعت احتجاجات في سانتا آنا - الواقعة جنوب شرق لوس أنجلوس مباشرة - وسان فرانسيسكو، الواقعة على طول الساحل، حيث تم اعتقال حوالي 150 شخصا، الأحد.

وقالت الشرطة في مدينة نيويورك إنها اعتقلت أيضا «العديد من الأشخاص» شاركوا في احتجاجات مناهضة لإدارة الهجرة والجمارك، بعد أن أغلقوا الطريق أمام المباني الفيدرالية، الاثنين.

وتجمع حشد خارج مبنى إدارة الهجرة والجمارك في أتلانتا بعد ظهر، الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وفقا لمقطع فيديو من قناة WSB المتعاونة مع شبكة CNN.

وجرت احتجاجات مماثلة في لويزفيل، كنتاكي، ودالاس، الاثنين.

ودعا قادة نقابيون في مواقع مختلفة إلى إطلاق سراح ديفيد هويرتا، وهو زعيم نقابي فاعل اعتُقل خلال احتجاجات لوس أنجلوس وأُفرج عنه في وقت لاحق بكفالة.

وانطلقت المظاهرات المطالبة بإطلاق سراحه، الاثنين، في مدن مثل بوسطن، وبيتسبرغ، وشارلوت، وسياتل، وواشنطن العاصمة، والعديد من الولايات الأخرى بما في ذلك كونيتيكت ونيويورك.



