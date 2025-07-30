 ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى 21 - بوابة الشروق
الأربعاء 30 يوليه 2025 4:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى 21

وفا
نشر في: الأربعاء 30 يوليه 2025 - 3:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يوليه 2025 - 3:16 م

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حيي الدرج والزيتون شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة الزهراء بحي الدرج شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمحيط كنيسة العائلة المقدسة- دير اللاتين في البلدة القديمة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد 21 مواطنا بقصف ورصاص الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

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