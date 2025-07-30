ألقت السلطات السورية، الأربعاء، القبض على عنصر متورط بارتكاب "جرائم حرب" في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى عمله بالفرقة 25 في جيش نظام بشار الأسد.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان: "نفّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب (شمال) عملية أمنية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم عبد الرزاق مطلق، الذي تطوع في صفوف عدد من ميليشيات النظام البائد، قبل أن ينتقل إلى ما يُعرف بالفرقة 25 التابعة للمجرم سهيل الحسن".

ويعرف عن العميد سهيل الحسن، أنه من أكثر الشخصيات قمعا للسوريين خلال سنوات الثورة (2011- 2024)، كما يقف وراء فكرة النظام المخلوع المتمثلة في قمع الحراك الشعبي بالعنف واستخدام البراميل المتفجرة.

وأوضحت الوزارة أن "المدعو (مطلق) يحمل سجلاً إجرامياً حافلاً بالانتهاكات، من بينها تهديد المدنيين بالقتل، والتورط في جرائم حرب، إضافة إلى ظهوره في صور وتسجيلات بجانب جثث السوريين، متباهياً بأفعاله".

وتابعت الوزارة: "جرى تحويله إلى القضاء المختص، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ويأتي إلقاء القبض على مطلق في سياق مساعي الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق.