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حساب أولمبياد باريس: الخماسي الحديث أصبح له ملك جديد

محمد عاطف
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 9:50 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 9:50 م

علق الحساب الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024»، مساء اليوم السبت، على تتويج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث.

وحقق الجندي 1555 نقطة في نهائي منافسات فردي الرجال للخماسي الحديث ليحطم الرقم الأولمبي والمسجل بإسمه حيث سجل 1516 نقطة في نصف النهائي ليحطم رقم البريطاني جوزيف تشونج صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو برصيد 1482 نقطة قبل أن يحطم رقمه من جديد في النهائي ويحقق رقم قياسي عالمي جديد في منافسات اللعبة.

وكتب الحساب الرسمي لأولمبياد باريس على منصة «إكس»: «الخماسي الحديث أصبح له ملك جديد، وهو أحمد الجندي الذي حقق أيضًا رقمًا قياسيًا عالميًا».

وتعتبر هذه الميدالية هي الثالثة لمصر في أولمبياد باريس 2024 والذهبية الأولى بعد برونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة وفضية سارة سمير في رفع الأثقال.

 


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