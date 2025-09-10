منتخب فنلندا يتأهل لقبل نهائي أمم أوروبا للسلة لأول مرة في تاريخه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى منتخب فنلندا مغامرة نظيره الجورجي وفاز عليه بنتيجة 93 / 79، اليوم الأربعاء، ليتأهل لقبل نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة لأول مرة في تاريخه

تصدر ميكائيل جانتونين قائمة هدافي فنلندا برصيد 19 نقطة، بينما سجل لوري ماركانين، لاعب يوتا جاز الأمريكي، 17 نقطة إضافة 6 متابعات.

تقدمت فنلندا بفارق 20 نقطة في الربع الثالث من المباراة، غير أن جورجيا قلصت الفارق إلى 6 نقاط مع تبقي أقل من 8 دقائق على نهاية الربع الرابع.

وكان ساندرو ماموكيلاشفيلي، لاعب فريق تورونتو رابتورز، أبرز لاعبي جورجيا والأكثر تألقا بتسجيله 22 نقطة في المباراة.

وصعدت جورجيا لأول مرة في تاريخها لدور الثمانية، وذلك بعد الفوز على فرنسا الفائزة بفضية الأولمبياد في دور الـ16، والتغلب على إسبانيا حامل اللقب الأوروبي في دور المجموعات.

وينتظر منتخب فنلندا في الدور قبل النهائي مواجهة إما ألمانيا بطل العالم أو سلوفينيا.

ويلتقي منتخبا ألمانيا وسلوفينيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء، علما بأنه سبق لهما الفوز باللقب مرة واحدة، حيث حصدت ألمانيا اللقب في 1993 وسلوفينيا في 2017.