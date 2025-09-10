نائب إسباني يطالب بإرسال قوات دولية إلى غزة لوقف المجزرة

دعا النائب بالبرلمان الإسباني ألبيرتو إبانيز، حكومة بلاده إلى طلب إذنٍ من الأمم المتحدة لإرسال قوات إلى قطاع غزة ضمن تحالف دولي متعدد الجنسيات.

وأشار إبانيز في تصريح للصحفيين، الأربعاء، إلى وجود جيوش متعددة الجنسيات تعمل في العديد من المناطق حول العالم لحماية الأطفال والمدنيين الأبرياء.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و656 شهيدا و163 ألفا و503 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 404 فلسطينيين، بينهم 141 طفلا.

وأضاف النائب قائلا: "أعتقد أن على إسبانيا أن تحصل على إذن من الأمم المتحدة وتنفذ ذلك ضمن إطار قانوني، كما أؤمن بأن تحالفاً من دول مختلفة يمكن أن يذهب إلى غزة للدفاع عن شعب يتعرض لمجزرة".

وتصاعدت حدة الأزمة الدبلوماسية بين مدريد وتل أبيب على خلفية اتهامات إسرائيلية لإسبانيا بـ"معاداة السامية"، عقب إقرارها حزمة عقوبات من 9 بنود بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين.

ومن بين العقوبات، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين، فرض حظر على الأسلحة، ومنع السفن التي تحمل وقودا للجيش الإسرائيلي من الرسو في موانئ بلاده، ومنع الطائرات التي تحمل معدات دفاعية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني.

كما سيتم أيضا، وفق سانشيز، منع جميع المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة من دخول إسبانيا، وحظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية التي اغتصبها الإسرائيليون.

وردا على القرارات الإسبانية، فرضت إسرائيل عقوبات على وزيرتين إسبانيتين، لتأكيدهما ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهما نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريجو، حيث تم منعهما من دخول تل أبيب.

كما شن وزير الخارجية الإسرائيلي هجوما شديدا على الحكومة الإسبانية، قائلا إنها "تقود خطا عدائيا معاديا لإسرائيل بخطاب يقطر كراهية"، وتشن "هجوما متواصلا معاديا للسامية"، وفق زعمه.