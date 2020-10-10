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عبر محمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بتواجد المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للأهلي.

وقال الشناوي خلال حواره عبر الموقع الرسمي للأهلي، أن فريقه متفائل بتولي بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للفريق، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي تحقيق البطولات.

الشناوي تحدث عن أهداف فريقه خلال الفترة المقبلة، قائلاً :"الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية وهذه أهداف شخصية بالنسبة لي".

وتابع :"بالنسبة للأهلي فالمنافسة على بطولة واحدة لا تكفي، سياسة الأهلي المنافسة على خمس بطولات والحصول على الأقل أربع بطولات".

وعن موسمه الاستثنائي رفقة الأهلي، قال :"لم أحقق شيء بمفردي، ما قدمته بمساعدة زملائي الفريق، الأهم الآن مساعدة الفريق والتركيز وتقديم مجهود أكثر".

وتحدث الشناوي عن أفضل لحظاته في الساحرة المستديرة، كاشفًا :"أفضل لحظاتي كانت المشاركة مع الأهلي في 2008 ثم العودة بعد ذلك للأهلي قادمًا من بتروجت".

وأكمل :"كان هدفي العودة للأهلي أو الخروج للاحتراف وفي موسم عودتي للأهلي تلقيت عرضان الأول هو العودة للأهلي والعرض الثاني كان الاحتراف لكن اختارت العودة إلى بيتي النادي الأهلي".

وبشأن مباراة الوداد ، تحدث الشناوي :" اللاعبون في تركيز منذ فترة وهدفنا عبور دور نصف النهائي، نعرف الوداد جيدًا والفترة المقبلة سنشاهد الوداد أكثر".



