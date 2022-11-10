 الفيفا: تسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة خلال كأس العالم - بوابة الشروق
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الفيفا: تسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة خلال كأس العالم

وكالات:
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 7:48 م | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 7:48 م

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، إنه سيتم تسيير رحلات طيران عارض مباشرة بين تل أبيب والدوحة خلال كأس العالم لكرة القدم.

وذكر الفيفا في بيان أنه سيسمح للإسرائيليين والفلسطينيين الذين يحملون تذاكر للمباريات وبطاقة (هيا) الرقمية بالصعود على متن الرحلات التي ستنطلق مباشرة من مطار بن جوريون في تل أبيب إلى مطار حمد الدولي في الدوحة بواسطة شركة طيران تملك حقوقا للهبوط في قطر، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أنه سيتم توفير خدمات قنصلية لمساعدة الزوار الإسرائيليين في قطر خلال البطولة التي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل من خلال شركة سفر مقرها الدوحة.

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