وزير الري: التغيرات المناخية تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن، على هامش مؤتمر المناخ.

وتباحث الوزيران، خلال اللقاء، حول مجالات التعاون المستقبلية في قطاعي المياه والمناخ بين مصر وباكستان، وسبل التكيف مع الأحداث المناخية المتطرفة، خاصة فى ظل ما تتعرض له البلدين من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية.

وأشار الدكتور سويلم، إلى ما تواجهه مصر من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية، والتى تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية؛ موضحا: "فعلى الصعيد الداخلي يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر على دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تأتي فيه نسبة ٩٧% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل".

وفى ضوء السعى لدمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي، أشار الدكتور سويلم إلى إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بهدف زيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، متوجها بالدعوة للوزيرة الباكستانية للمشاركة في "يوم المياه" يوم ١٤ نوفمبر الجاري والذي سيتم خلاله الإطلاق الرسمى للمبادرة، داعيا باكستان لدعم هذه المبادرة الهامة.

ومن جهتها، أشارت الوزيرة الباكستانية إلى تعرض بلادها، خلال العام الحالي، لموجة جفاف حادة أعقبتها موجة من الفيضانات المدمرة نتيجة للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، حيث ألحقت هذه الفيضانات خسائر فادحة بالمواطنين والبنية التحتية في باكستان.