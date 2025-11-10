محكمة بباريس تعلن أن ساركوزي سيُفرَج عنه تحت المراقبة القضائية

قضت محكمة استئناف في باريس، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، من السجن ووضعه تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء قضاء عقوبة بالسجن لمدة خمسة أعوام لاتهامه بتمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال من ليبيا.

ومن المتوقع أن يغادر ساركوزي -70 عاما- سجن "لا سانتي" في باريس بعد ظهر اليوم الاثنين.

وقالت المحكمة إنه سيتم منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية ومنعه من التواصل مع الأشخاص الرئيسيين الذين من بينهم متهمون آخرون وشهود في القضية.

ومن المتوقع أن تعقد محاكمة الاستئناف في وقت لاحق، ربما في الربيع المقبل.