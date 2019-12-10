زيلينسكي: محادثات باريس بداية لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات الجارية في باريس تشكل بداية لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا، لكنه حذر من أن الشعب الأوكراني "له الحق في عدم تصديق الكلمات والوعود".

وأضاف في تصريحات مساء الاثنين أن "الحقائق الواقعية فقط هي ما ستؤكد ما قيل"، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار السابق في منطقة دونباس، قد تم انتهاكه مرارا.

وأضاف أن القضية نوقشت رغم ذلك بـ "طريقة جدية للغاية" في محادثات باريس.

وقال زيلينسكي إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات المحلية في دونباس قبل أو بعد استعادة أوكرانيا سيطرتها الفعلية على الحدود مع روسيا، لكنه يأمل أن يتم التعامل مع هذه القضية في القمة المقبلة ، المقررة في غضون أربعة أشهر.