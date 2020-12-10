مجموعة لوفتهانزا توفر 38% من رحلاتها من مطار العاصمة الألمانية الجديد

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الخميس أن بدايتها في مطار العاصمة الألمانية الجديد (بي إي آر)/فيلي برانت/ جيدة.



وتقدم شركات المجموعة في الوقت الراهن نحو 38% من رحلاتها عبر مطار فيلي برانت، نصف هذه الرحلات تقوم بها شركة يورووينجز.



يذكر أن شركات المجموعة الألمانية وهي، الخطوط الجوية النمساوية وسويس اير وبروكسل ايروايز ويورووينجز، تشارك في تقديم رحلات في مطار العاصمة الجديد، ومن المنتظر أن تشارك شركة اير دولوميتي في المطار في العام المقبل.



كان مطار العاصمة الجديد قد تم افتتاحه في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي بعد تأخير استغرق تسع سنوات بسبب العديد من المشاكل، وقد نقلت مجموعة لوفتهانزا أعمالها إلى المطار الجديد في السابع من الشهر الماضي.



من جانبه، قال هاري هومايستر، عضو مجلس إدارة لوفتهانزا إن الشركة عازمة على توسيع نطاق معروضاتها من الرحلات في برلين بأسرع ما يمكن.