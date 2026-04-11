إيران تهدد بمهاجمة سفينة حربية أمريكية مع انطلاق محادثات السلام في باكستان

هددت البحرية الإيرانية، بشن هجوم ضد سفينة حربية أمريكية تتجه لعبور مضيق هرمز في حال واصلت طريقها، بالتزامن مع بدء محادثات سلام بين طهران وواشنطن في باكستان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت.

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأن قوات الجمهورية الإسلامية تراقب عن كثب المدمرة الأمريكية، مضيفة أنه في حال استمرارها في مسارها، فإنها ستتعرض لهجوم.

وقدم الوفد الإيراني، الذي بدأ مفاوضاته مع الولايات المتحدة في إسلام آباد بعد ظهر السبت، شكوى إلى باكستان بصفتها وسيطا، مطالبا بخروج السفينة الحربية الأمريكية من المضيق.

في وقت سابق، نقل الصحفي باراك رافيد، بموقع إكسيوس عن مسئول في الحكومة الأمريكية، قوله إن "عدة" سفن تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران اليوم السبت.

وأظهرت بيانات خدمة تتبع السفن "فيسل فايندر" وجود سفينة حكومية أمريكية، لم يحدد نوعها، كما هو معتاد بالنسبة للسفن العسكرية، في منطقة الخليج.

ويربط مضيق هرمز بين الخليج والمحيط الهندي، ويعد ممرا حيويا يصل بين الدول الرئيسية المنتجة للنفط في المنطقة والأسواق العالمية.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، مر نحو 30% من النفط المنقول بحرا في العالم عبر المضيق في عام 2023.

وتسيطر إيران، على هذا الممر المائي منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعد إعادة فتحه نقطة خلاف رئيسية في المحادثات الجارية في باكستان.