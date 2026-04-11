أكسيوس: عبور سفن حربية أمريكية مضيق هرمز بدون التنسيق مع الإيرانيين

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، أن عبور سفن حربية أمريكية مضيق هرمز جاء بدون التنسيق مع الإيرانيين، كما يهدف تعزيز ثقة السفن التجارية بقدرتها على عبور المضيق بأمان.

وأوضح الموقع أن السفن الحربية الأمريكية عبرت مضيق هرمز من الشرق إلى الغرب باتجاه الخليج ثم عادت مرة أخرى عبر المضيق نحو بحر العرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن بلاده بصدد البدء في عملية تطهير مضيق هرمز من الألغام.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشال إن الجميع يعلمون أن إيران تخسر "خسارة فادحة، لقد دُمّر أسطولها البحري، وقواتها الجوية، وأجهزتها المضادة للطائرات، وراداراتها، ومصانع صواريخها وطائراتها الدرون، بالإضافة إلى الصواريخ والطائرات نفسها، والأهم من ذلك، أن "قادتها" الذين حكموها لفترة طويلة قد رحلوا، والحمد لله!".

وأضاف ترامب أن كل ما تبقى لدى إيران "هو التهديد باحتمالية اصطدام سفينة بأحد ألغامهم البحرية، والتي، بالمناسبة، ترقد جميع زوارقهم الـ28 المخصصة لإسقاط الألغام في قاع البحر".

وأوضح: "نحن الآن بصدد البدء بعملية تطهير مضيق هرمز كخدمة لدول العالم أجمع، بما فيها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها الكثير".

وأشار إلى أنه من المثير للدهشة أن هذه الدول "تفتقر إلى الشجاعة والإرادة للقيام بهذا العمل بأنفسهم. لكن من المثير للاهتمام أن سفن النفط الفارغة القادمة من دول عديدة تتجه جميعها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتزود بالنفط".