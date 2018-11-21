الولايات المتحدة وفنلندا تدعوان روسيا إلى تهدئة التوترات على طول الحدود مع أوكرانيا

دعت الولايات المتحدة وفنلندا، اليوم الجمعة، روسيا إلى تهدئة التوترات على طول الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ووزير الدولة الفنلندي الدائم للشؤون الخارجية ماتي أنتونن في واشنطن، حيث أكدا التزامهما بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي.

وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء القمع السياسي المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروسيا.

كما ناقش الدبلوماسيان سبل تعميق تعاونهما الأمني القوي بالفعل، بما في ذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

من جانبها، رحبت شيرمان بتوسيع التعاون مع فنلندا بشأن الأولويات المشتركة في القطب الشمالي.