 بسبب التلاعب بالانتخابات.. فيسبوك يغلق حسابات كبار المسؤولين في أوغندا - بوابة الشروق
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بسبب التلاعب بالانتخابات.. فيسبوك يغلق حسابات كبار المسؤولين في أوغندا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 12:53 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 12:53 م

أغلق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حسابات كبار المسؤولين في أوغندا بسبب التلاعب بالانتخابات، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الاثنين، دون الإشارة لأية تفاصيل أخرى.


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