أغلق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حسابات كبار المسؤولين في أوغندا بسبب التلاعب بالانتخابات، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الاثنين، دون الإشارة لأية تفاصيل أخرى.