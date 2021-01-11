الجزائر تعلن وصول أولى جرعات لقاح سبوتنيك الروسي خلال اليومين المقبلين

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم الاثنين، عن وصول أولى جرعات لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء.



ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية، اليوم، عن فورار قوله إنه ينتظر استلام 500 ألف جرعة في مرحلة أولى، موضحا أنه بمجرد وصول اللقاح سيتم الشروع في عملية التطعيم.



ولفت إلى أن عملية اقتناء اللقاح التي تتم بين معهد باستور والمخبر الروسي تمر بمراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أن تكلفة اقتناء اللقاح قد تتجاوز الـ20 مليار دينار.



وأكد فورار أن الغطاء المالي متوفر في ظل تأكيد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، على أن الأولوية لصحة المواطنين التي لا تقدر بثمن، لافتا إلى أن التطعيم سيشمل كل الولايات، في حين ستمنح الأولوية للولايات التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات من أجل كسر سلسلة الفيروس.



وأوضح أن السلطات الصحية ستقيم عملية التطعيم في مراحلها الأولى من حيث التخزين، مؤكدا أنه لا يمكن الحصول على جرعات بكميات كبيرة في ظل الضغط والطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية.