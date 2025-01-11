عمرو أديب يوجه رسالة لأحمد الشرع: نرفض استخدام دمشق كمنصة للهجوم على مصر

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، قائلًا إن استخدام دمشق كمنصة للهجوم على مصر أمر مرفوض.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أنه من غير المقبول استخدام دمشق بأي طريقة أو كيفية أو منهج أو قوة للهجوم على الإدارة الصرية وأن يُسمح بذلك.

وأوضح أنه لا يتدخل في الشئون الداخلية السورية لكنه يتحدث عن مصر كونها وطنه، لافتًا إلى أن مصر الوحيدة التي تتعرض للهجوم من داخل دمشق.

ونوه بأنه كان في مصر عدد من مثل هؤلاء الإرهابيين وتم القضاء عليهم، كما أن وجودهم في دمشق لا يساوي شيئًا بالنسبة لمصر، لكنه عقب: «هل سوريا الجديدة قررت تبيع مصر علشان شوية ملثمين، هل الملمثمين دول شكل سوريا الجديدة».

وشدد على أن مصر أكبر من أن يأتي بعض الإرهابيين ليتطاولون عليها لكن إذا كان الأمر بموافقة القيادة الجديدة في سوريا فهو ما يتوجب معرفته.

وطالب أديب، الدولة المصرية باتخاذ إجراءات واضحة وأن تطلب توضيحًا إزاء هذا الاستهداف الذي تتعرض له، مؤكدا أنّ مصر تتعامل بحسن نية مع الوضع الجديد في سوريا.