ريا أبي راشد: فستان يسرا أجمل فستان في حفل الأوسكار

قالت الإعلامية «ريا أبي راشد» إن فستان الفنانة المصرية يسرا؛ من تصميم «زهير مراد»، هو أجمل فستان في رأيها، معلقة: «الست يسرا كانت بالنسبة لي ملكة الأوسكار بهالسنة».

وصرحت «أبي راشد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن فستانها من تصميم مصمم أزياء لبناني، مشيرة إلى أنها تشجع مصممي الوطن العربي، وخاصة في الأحداث الكبيرة كالـ«الأوسكار».

وتواجدت الفنانة «يسرا» في النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، الذي أقُيم صباح الأمس، وشاركت يسرا في لجنة تحكيمها.

https://www.youtube.com/watch?v=cywNiqeGkKI&feature=share