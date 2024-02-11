الأونروا: إسرائيل تُعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتجبر الشاحنات على العودة

قالت مسئول العلاقات الخارجية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تمارا الرفاعي، إن الأوضاع الإنسانية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة مأساوية للغاية.

ولفتت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة «ON E» مساء السبت، إلى نزوح الفلسطينيين في رفح بين 3 إلى 5 مرات من شتى أنحاء القطاع جراء أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية للسكان من الشمال إلى الوسط ثم إلى الجنوب.

وأشارت إلى تكدس قرابة نحو 1.5 فلسطيني في أقصى الجنوب بالقرب من الحدود المصرية داخل ملاجئ «الأونروا» والخيام في الشوارع، منوهة إلى تسبب العراقيل الأمنية التي تضعها السلطات الإسرائيلية وإجراءات التفتيش الدقيقة على الشاحنات في دخول كميات قليلة من المساعدات إلى رفح، فضلا عن إجبار بعضها على العودة مرة أخرى.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا في جميع أنحاء قطاع غزة، موضحة أنه لا مجال للحديث عن توفير ممرات إنسانية لسكان رفح للنزوح مرة أخرى تجاه الشمال قبل تنفيذ إسرائيل تهديداتها باجتياح المحافظة، وذلك على خلاف ما تتناوله وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأوضحت أن شمال القطاع لم يعد صالحا لاستقبال النازحين بعدما تعرضت 70% من الوحدات السكنية إلى التدمير، فضلا عن تواجد الكثير من بقايا السلاح والذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة، والتي تشكل خطرًا داهمًا على حياة النازحين.