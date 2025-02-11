ما حقيقة اعتقال شخص رفع علمي فلسطين والسودان في عرض فني لمباراة السوبر بول الأمريكية؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة لشخص يحمل علم فلسطين في إحدى المباريات الأمريكية، ولم يظهر بشكل كاف مدى صحة هذه الصورة المُتداولة، مع التأكيد أن الشخص تعرض للاعتقال، لكن بالبحث عن مصدر الصورة اتضح أنها حقيقية بالفعل.

ظهر أحد المشاركين في العرض الفني المُقام خلال استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول، وأثناء غناء الرابع كيندريك لامار في الملعب، حاملا علم كتب عليه غزة وفلسطين، واتخذ قرار بمنعه من دخول جميع ملاعب وفعاليات اتحاد كرة القدم الأميركي، وفقا لمجلة ڤاريتي.

وأكد متحدث باسم اتحاد كرة القدم الأميركي، عبر وكالة أسوشيتد برس، أن أحد الفنانين المشاركين في العرض -البالغ عددهم 400 فرد- أخفى علمًا يجمع بين العلم السوداني والفلسطيني، مكتوبًا عليه "السودان" و"غزة" - حتى انتهاء الشوط الأول، ورفع العلم أثناء العرض الفني.

وكما هو موضح في لقطات التقطها أحد المعجبين، والتي انتشرت فيما بعد على منصات التواصل الاجتماعي، وقف المؤدي على سيارة تستخدم كدعامة لأداء لامار ورفع العلم لبضع ثوانٍ أثناء أداء لامار لأغنية "TV Off".

ولم تظهر اللقطة على التلفزيون (على الرغم من ظهور العلم بشكل خافت في خلفية اللقطات الأخرى) ولكن سرعان ما طارده شخص قبل أن يتصدى له ثلاثة رجال يرتدون بدلات ويحاولون منعه.

وحضر أشخاص آخرون لإخراج المؤدي من الملعب، وأمسكوا بذراعيه وساقيه لإبعاده جسديًا عن المكان، ويظهر الفيديو الشخص وهو يُسحب إلى جانب الملعب، واستمر العرض دون انقطاع.

وقال بريان مكارثي نائب رئيس الاتصالات في اتحاد كرة القدم الأميركي: "لم يكن أحد من المشاركين في الإنتاج على علم بنية المؤدي، وسيتم منع هذا الفرد مدى الحياة من حضور جميع ملاعب وفعاليات اتحاد كرة القدم الأميركي، ولكن لن يواجه الفنان أي اتهامات إضافية أو جنائية".

ولم يرد ممثلو شركتي Roc Nation وApple Music، اللاتين أنتجتا أداء العرض الفني، على طلب مجلة ڤاريتي للتعليق على ما فعله أحد المؤدين، الذي لم يعلن جنسيته حتى الآن.

وفي بيان ذكرت شرطة نيو أورليانز إن الرجل طُرد من الاستاد لكن لم يتم القبض عليه/اعتقاله ولم يتم إصدار استدعاء له، وبالتالي لن يتم تحديد هويته.

كان العرض الفني من بطولة مغني الراب البالغ من العمر 37 عامًا كندريك لامار، الذي غنى مجموعة من أغانيه الشهيرة خلال الاحتفال، بعد أن فاز فريق فيلادلفيا إيجلز بلقب سوبر بول 2025، بعد أن سيطر على كانساس سيتي تشيفز ( 40-22).