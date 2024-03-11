معهد ستوكهولم: واردات أوروبا من الأسلحة تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" اليوم الاثنين إن واردات أوروبا من الأسلحة تضاعفت تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب في أوكرانيا.

وخلص تقرير لـ"سيبري" إلى أن واردات الدول الأوروبية من الأسلحة زادت بنسبة 94% بين عامي 2019 و2023 مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018.

وتتعلق بيانات "سيبري" بحجم شحنات الأسلحة، وليس بقيمتها المالية. نظرا لأن حجم الشحنات يمكن أن يتفاوت بشكل كبير من سنة إلى أخرى اعتمادا على حالة الطلب، ويركز المعهد المستقل على فترات مدتها خمس سنوات بدلا من كل سنة بشكل منفرد.

وكانت أوكرانيا أكبر مستورد في أوروبا، حيث استحوذت على 23% من إجمالي واردات المنطقة من الأسلحة. وتتصدى البلاد لغزو عسكري روسي واسع النطاق على مدار عامين.

وفي عام 2023، كانت أوكرانيا أيضا أكبر مستورد للأسلحة في العالم بأسره. ومع ذلك، على مدار فترة الخمس سنوات، احتلت البلاد المركز الرابع عالميا بعد الهند والسعودية وقطر.

وكانت أهم دولتين مصدرتين للأسلحة إلى أوكرانيا هما الولايات المتحدة بنسبة 69% وألمانيا بنسبة 30%. وعلى الرغم من ذلك، انخفض إجمالي صادرات ألمانيا من الأسلحة بنسبة 14% خلال السنوات الخمس الماضية.

للمرة الأولى منذ عقود، لم تعد روسيا واحدة من أكبر موردي الأسلحة في العالم. وفي حين زادت الولايات المتحدة صادراتها من الأسلحة بنسبة 17% أخرى، لتغطي 42% من السوق العالمية، انخفضت الصادرات من روسيا بنسبة 53%. وتفوقت فرنسا على روسيا التي زادت صادراتها بنسبة 47%.