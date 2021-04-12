إصابة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء بفيروس كورونا

قالت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء اليوم الأحد إن الاختبارات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميرزا فخر الإسلام المغير ، القيادي البارز في حزب بنجلاديش القومى ، في إفادة صحفية، إن ضياء لم تظهر عليها أعراض وهي بصحة جيدة، وحث الناس على الدعاء من أجلها.

كانت السياسية البالغة من العمر 74 عامًا تحت إشراف أطبائها الخاصين في المنزل في دكا منذ إطلاق سراحها من السجن بعد أن علقت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عقوبة سجنها لأسباب صحية في مارس من العام الماضي.

يذكر أن ضياء، رئيسة الوزراء ثلاث مرات في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت في السجن منذ فبراير 2018 بعد أن حكمت عليها محكمة بالسجن خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال مخصصة للأيتام. وضاعفت محكمة أعلى في وقت لاحق الحكم.

وذكر طبيبها محمد المأمون أن الاختبارات أثبتت أيضا إصابة ثمانية موظفين آخرين في منزلها بفيروس كورونا.

وسجلت بنجلاديش زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في مارس، مما دفع الحكومة إلى فرض إغلاق على مستوى البلاد لمدة تسعة أيام حتى يوم الثلاثاء، يليه إغلاق آخر لمدة سبعة أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء لإبطاء انتشار الفيروس.

وشهدت بنجلاديش تسجيل نحو 684756 إصابة و9739 حالة وفاة حتى الآن منذ أن تسجيل أول إصابة بكورونا في مارس من العام الماضي.