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أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام الرجاء

محمد جلال
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 8:02 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 8:12 م

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الرجاء المغربي في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد فاروق - عبد لله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - إيريك تراوري - طارق طه - محمود حمادة - إبراهيم حسن - محمد الجباس - محمود صابر


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